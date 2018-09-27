Konya'da kaçak avcılıkla mücadele

KONYA (AA) - Konya'da kaçak olarak kara avcılığının önüne geçilmesi kapsamında yürütülen av koruma faaliyetleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekiplerinin sahada denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Yürütülen çalışmalarda kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 9 avcı hakkında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Denetimlerde, takozsuz avda kullanılan 5 adet yarı otomobil av tüfeği ile gece kontrollerinde ise kuş avında kullanılan 5 ses cihazına el konulduğu öğrenildi.

Tüfeklerin mülkiyetinin kamuya geçirileceği, ses cihazlarının ise imha edileceği kaydedildi.







