Konya'da kaçak avcılara para cezası

KONYA (AA) - Konya'da projektörle kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 avcıya 2 bin 964 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından arazide yürütülen av koruma kontrol faaliyetleri esnasında projektörle kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Avcılar hakkında kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 bin 694 liralık idari para cezası uygulandığı, araçlarının ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, denetim ve kontrollerde yasak olmasına rağmen sahte kuş sesi çıkararak avlandığı belirlenen 1 avcı yakalandı.

Ekipler, 6 ses cihazına el koyarken, avcıya kara avcılığı kanununa muhalefetten idari para cezası uyguladı.