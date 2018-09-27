Konya'da kablo hırsızlığı operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da 500 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde kablo hırsızlığına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, trafik ve MOBESE kameralarından hırsızlık amacıyla kullanıldığını tespit ettiği sahte plakalı aracı takibe aldı.

Yapılan teknik takibin ardından gerçek plakasına ulaşılan minibüsün Kıymet Ö'ye (32) ait olduğu belirlendi.

Operasyon için harekete geçen polis, merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda, 500 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlılar Kıymet Ö. (32) ile Aydın Ö. (53), Turgay Ö. (24), Güllüşah Ö. (45), Ekrem Ö. (24), Tuğrul Ö. (31), Yakup Ö. (25) ve Seyhan Ö. (31) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, ikisi kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 5 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, çelik yelek, demir kesme makasları, bıçak, sahte plaka, testere ve 250 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Güllüşah Ö, Seyhan Ö. ve Tuğrul Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ekrem Ö, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına; "Çek çek iyi çek. 25 yıl cezam var. Konya'yı soymuşuz." dedi. Diğer bir şüpheli ise "Ben suçsuz günahsızım." diye konuştu.

Ekrem Ö, Yakup Ö. ve Aydın Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Turgay Ö. ve Kıymet Ö. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ekrem Ö'nün, poliste 23 suç kaydının bulunduğu ve 3 farklı suçtan aramasının bulunduğu, Yakup Ö. ve Aydın Ö'nün ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi.