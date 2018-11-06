Konya'da jandarmadan havadan trafik denetimi

KONYA (AA) - Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Çumra, Bozkır ve Güneysınır ilçelerinde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ekibinin havadan görüntülediği ve yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi.

Kontrollerde kamyonet, otomobil ve motosikletin dahil olduğu çok sayıda araç trafikten men edildi.



Denetimlerin başladığı 6 Ekim'den bugüne kadar kural ihlali yaptığı tespit edilen 103 sürücüye ise toplam 41 bin 942 lira cezai işlem uygulandı.

Diğer asayiş olaylarına da müdahale edilen havadan denetimlerde, Çumra ilçe merkezine yakın mevkide, anız yakan bir vatandaş hakkında işlem yapılması için tutanak tutularak, mülki amirliğe bildirildi.



İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliği arttırmak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla, helikopter destekli denetimlerin yapıldığını belirterek, trafik kazalarını en aza indirerek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutmak maksadıyla denetimlerin teknolojik araç ve gereç desteğiyle süreceğini kaydetti.