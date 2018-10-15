Konya'da jandarmadan havadan trafik denetimi

KONYA (AA) - Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetlemesi yapıldı.



Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, bazı ilçelerde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi.

Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de helikopterdeki ekipler tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen 36 sürücüye toplam 13 bin 308 lira cezai işlem uyguladı.

Kontrollerde kamyonet, otomobil ve motosikletin dahil olduğu 22 araç trafikten men edildi.



İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliği arttırmak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla, helikopter ve drone destekli denetimlerin yapıldığını belirterek, trafik kazalarını en aza indirerek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutmak maksadıyla denetimlerin teknolojik araç ve gereç desteğiyle süreceğini kaydetti.



