KONYA (AA) - Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, "Çözmüş olduğumuz uyuşmazlıkların çoğu bir günde, hatta bundan daha az bir sürede çözüme kavuştu. Şu anki müzakerelere baktığımızda ise uyuşmazlıkların bazen 2-3 saatte de çözüldüğünü görebiliyoruz." dedi.

Öztatar, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından KSO binasında düzenlenen, "İş Dünyasında Hızlı ve Ekonomik Çözümler İçin Arabuluculuk, Zorunlu Arabuluculuk ve Uygulamaları Konferansı"na katıldı.

Türkiye'de arabuluculuğun 2013 yılında başladığını anımsatan Öztatar, dünyada ise arabuluculuğun 1970'te başladığını söyledi.

Hakan Öztatar, arabuluculuk sürecinin 48 yıl önce ABD'de başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arabuluculukta ne yazık ki geri kaldık ama bunun hızlı ilerlediğini görüyoruz. Arabuluculuk, insanların hakkına bir an önce erişmesini sağlayan en hızlı yol olarak görüyoruz. Çünkü bunun dünyada da örnekleri var. Çözmüş olduğumuz uyuşmazlıkların çoğu bir günde, hatta bundan daha az bir sürede çözüme kavuştu. Şu anki müzakerelere baktığımızda ise uyuşmazlıkların bazen 2-3 saatte de çözüldüğünü görebiliyoruz."

Mahkemede aylarca çözülmeyen meselelerin arabuluculuk ile bir günde çözüldüğünü anlatan Öztatar, "Bunun sırrı tarafların iletişim kurmasında, yani konuşmalarındadır. İnsanlar iletişim kurduğunda sorunlarını çok daha rahat bir şekilde çözüyor." diye konuştu.

Hakan Öztatar, Türkiye'de birçok arabuluculuk merkezinin açıldığını dile getirerek, bu merkezlerde kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını aktardı.

İş dünyasının ekonomik bir sistem olduğu için arabuluculuğu tercih ettiğini anlatan Öztatar, şöyle devam etti:

"Bugün iş dünyası yargılamaya gittiğinde davayı kaybederse yüzde 7 harç ödüyor. Ayrıca yargılama gideri, keşif ve bilirkişi ücreti ödüyor. Faiziyle birlikte tümüne baktığımızda iş dünyası 1 ödeyeceğine 3 ödüyor. Oysa arabuluculukta bunların hiçbiri yok. Çünkü arabuluculuk bir yargılama değil."

Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan'ın yanı sıra işverenler de katıldı.