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Konya'da iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İddiaya göre, A.Ç. ve B.O.B, kurusıkı tabancayı başına dayayarak otomobille kaçırdıkları A.F.A'yı...

Genel 12.12.2019, 13:00
Konya'da iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, A.Ç. ve B.O.B, kurusıkı tabancayı başına dayayarak otomobille kaçırdıkları A.F.A'yı Eşme Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulduğu odada uyuyakalan A.F.A, sabah uyandığında odada kimsenin olmadığını fark edince evden kaçarak emniyete sığındı.

A.F.A'nın fidye için kaçırıldığını ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, A.Ç. ve B.O.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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