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Konya'da iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İddiaya göre, A.Ç. ve B.O.B, kurusıkı tabancayı başına dayayarak otomobille kaçırdıkları A.F.A'yı...
Genel 12.12.2019, 13:00
KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde iş adamının oğlunu fidye için kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
A.F.A'nın fidye için kaçırıldığını ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, A.Ç. ve B.O.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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