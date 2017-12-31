Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 CFV 86 plakalı otomobil, Ereğli-Karapınar karayolunun 22. kilometresinde...