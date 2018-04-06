Konya’da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki 42 DEC 40 plakalı traktör Afyonkarahisar- Konya Karayolunun 25. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Diğer kazada ise Mehmet Ö. idaresindeki 20 FJ 508 plakalı kamyon, Afyonkarahisar- Konya Karayolu Köylütolu Mahallesi yakınlarında yine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada bulunan trafoya çarptı.

Her iki kazada sürücüler ile kamyonda bulunan Mustafa E. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

