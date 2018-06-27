Konya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da motosiklet ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet ve bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. 6 bin lira çalınan iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce de aynı suçtan gözaltına alınan Osman S. (20) olduğunu belirledi.

Şüpheli, polisin evine düzenlediği baskınla yakalandı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.