Konya'da Hem Yıl Sonu Sergisi Açıldı

KONYA (AA) - Seydişehir Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursların karma sergisi açıldı.



İlçedeki belediyeye ait düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan HEM Müdürü Refik Dereli, şunları söyledi:

"Merkezimiz şu an 130 yakın öğretmeni ile eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Herkes için hayat boyu öğrenme sloganı ile yola çıkan merkezimiz mesleki ve teknik, kültürel kurslar, okuma yazma kursları ile hemşerilerimize hizmet etmektedir.

Merkezimiz nisan ayı itibari ile 177 genel kurs, 23 okuma yazma kursu, 137 mesleki kurs açarak toplamda 337 sayısına ulaşmıştır. Okulların kapanması ile birlikte açılacak olan kurslarımız ile birlikte 450 kurs sayısı hedefine ulaşmayı planlamaktadır.

Kurslarımız 2 bin 77 erkek, 3 bin 856 bayan olmak üzere toplam 6 bin 133 kursiyerimize hizmet etmekteyiz. Eylül ayı itibariyle açık lise ortaokul öğrencileri ile birlikte Seydişehir'de 7 yaşından büyüğü 80 yaşına kadar 10 bin kursiyere hizmet ettik." dedi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan da çalışmada tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

3 gün süreyle açık kalacak serginin açılışına, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı vekili Harun Camcı İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Halk Eğitim Merkez Müdürü Refik Dereli İlçe Müftüsü Adem Bebek, STK Başkanları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş ve kursiyer katıldı.

