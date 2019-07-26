Konya'da hayvan hırsızları tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla mahkemeye çıkartılan üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tutuklanan şahıslardan birinin dört farklı kimlik taşıdığı, on ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.



Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük Mahallesi Atkafası mevkiinde, 21 Temmuz 2019 tarihinde koyun ağılından 15 adet küçükbaş hayvan çalınmıştı.



Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde aranan şahıslar Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde hırsızlık olayında kullandıkları kiralık minibüs ile yakalandılar.

Gözaltına alınan beş şahıs Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen sorgularının ardından Sarayönü Adliyesi'ne sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan beş şahıstan İ.Y, M.A. ve S.G. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, İ.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Çalınan küçükbaş hayvanlar ise Meram ilçesinde zanlıların sattığı kişiden alınarak sahibine teslim edildi.