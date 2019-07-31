Konya'da hareket halindeki hafriyat kamyonu yandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ahırlı ilçesi Erdoğan köyü yakınlarında seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılmaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre olay saat 20.30 sıralarında Seydişehir Bozkır yolunun 37 kilometresinde Erdoğan köyü yakınlarında meydana geldi.



Yasin Bircan idaresindeki 42 LLB 282 plakalı hafriyat kamyonu yolda seyir halinde iken aniden alev aldı.

Alevler kısa sürede kamyonun her tarafını sardı. Şoförün hemen itfaiyeyi araması sonrası kısa sürede olay yerine gelen Ahırlı ilçesindeki itfaiye ekipleri yanan araca hızla müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken kamyon kullanılamaz hale geldi.



Bozkır Seydişehir yolu kısa bir süre trafiğe kapanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

