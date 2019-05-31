Konya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.Seyit Sarınç yönetimindeki 35 BHK 51 plakalı hafif ticari araç, Doğanbey Mahallesi yakınlarında devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi...
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.