Konya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.Seyit Sarınç yönetimindeki 35 BHK 51 plakalı hafif ticari araç, Doğanbey Mahallesi yakınlarında devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi...

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Seyit Sarınç yönetimindeki 35 BHK 51 plakalı hafif ticari araç, Doğanbey Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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