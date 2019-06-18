Konya’da Hackathon Kodlama Yarışması

KONYA (AA) - Konya'da ülkenin teknolojik geleceğine yönelik, "Şehir Geleceğini Kodluyor" sloganıyla gerçekleştirilen Hackathon Kodlama Yarışması, üniversite ve lise düzeyinde katılımla tamamlandı.

Özel bir eğitim kurumunda düzenlenen yarışmada katılımcılar, buz kırıcı oyunlarla birbirlerini tanıma fırsatı buldu.

Akabinde otuz altı saat süren ve farklı şehirlerden Konya'ya gelip takımlar halinde yarışan katılımcılar, kıyasıya mücadele ederek Türkiye'nin gelecekte kullanabileceği pc, mobil ve web platformlarda ortaya özgün fikirler çıkardı.



Yarışma kapsamında; akıllı hastane sistemi uygulaması, organ ve kan bağışı uygulaması ve karbon salınımının çevreye verdiği zararlara dikkati çeken bilgisayar oyunu ödüle layık görüldü.

Birçok çalışma da yarışmacılar tarafından yazılıma döküldü ve uygulamaları yarışma jürisine sunuldu.

Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda kazanan takımlara çeşitli ödüller verildi. Ayrıca dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara plaket ve sertifika verildi.



