Konya'da göle düşen aracın sürücüsü öldü

KONYA (AA) - Konya'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İddiaya göre; Mehmet Özer (38), arkadaşı Ferhunde Harhar (35) ile merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'ndeki Ardıçlı Baraj Gölü kenarına geldi.

Özer ve Harhar'ın içinde bulunduğu otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle göle düştü.

Araçtan yaralı kurtulan Ferhunde Harhar, yoldan geçen bir aracı durdurup, yardım istedi.

Durdurduğu araçla Bosna Hersek Polis Merkezine giden Harhar'ın ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, olayın yaşandığı yere geldi.

Sualtı polisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonrasında Mehmet Özer'in cesedine ulaşıldı.

İncelemelerin ardından Özer'in cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan Harhar'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.