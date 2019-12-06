Son Dakika
Konya'da fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
KONYA (AA) - Konya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı...
Genel 06.12.2019, 14:30
KONYA (AA) - Konya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen grubu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, belirlediği 6 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilerin, fuhuş yaptırdıkları kadınların günlük kazançlarını yazdıkları 2 defter ile fuhuştan kazanıldığı değerlendiren yaklaşık 25 bin lira ele geçirildi.
Yabancı uyruklu kadınların, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49