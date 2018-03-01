Konya'da firari hükümlü yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da açık cezaevinden firar eden ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.Alınan bilgiye göre, 8 ayrı hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan O.T....