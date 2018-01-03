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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına alındı

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:00
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
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KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 14 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
FETÖIhracKonyaOperasyonöğretmen
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