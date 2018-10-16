Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 muvazzaf asker ile bir eski polis gözaltına alındı.

Ankara, Kırıkkale ve Elazığ'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Konya'da bulunan 5 asker ile bir eski polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerden 3 muvazzaf asker ile daha önce meslekten ihraç edilen bir polis, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.

Adreslerinde bulunamayan iki askerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.