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Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki bir malt fabrikasında kaynak yapılan borularda...
Genel 05.12.2019, 14:08
KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki bir malt fabrikasında kaynak yapılan borularda oluşan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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