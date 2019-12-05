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Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki bir malt fabrikasında kaynak yapılan borularda...

Genel 05.12.2019, 14:08
Konya'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 4 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki bir malt fabrikasında kaynak yapılan borularda oluşan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, 4 işçi hafif yaralandı.

Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Çumra #Fabrika patlama
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