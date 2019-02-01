Konya'da ev yangını

KONYA (AA) - Konya'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.Merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Keçeciler Caddesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler...