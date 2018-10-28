Konya'da ev yangını

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahalede bulunurken evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahalede bulunuldu.

Uzun süren çalışmalar sonucu söndürülen yangının, dizüstü bilgisayardan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.