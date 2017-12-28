Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Konya'da ev yangını: 4 ölü

- Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu öldü, dumandan etkilenen anne ile 5 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:15
Konya'da ev yangını: 4 ölü
banner230

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu öldü, anne ile 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Cafer Salır'a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Salır ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Anahtar Kelimeler:
4 ölüBaba Ve 3 OğluIlgınKonyaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim