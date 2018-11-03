Konya'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Melek Ç. (37) ile eşi Bayram Ç. arasında merkez Karatay ilçesi Hacıyusuf Mescit Mahallesi Avanslı Sokak'ta henüz belirlenemeyen...