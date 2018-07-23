Konya'da erozyon sahasındaki yangın

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesindeki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahasında çıkan yangının, insan kaynaklı olduğu ve 7 bin 500 dekar alanda zarara yol açtığı bildirildi.

Karapınar'daki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda 21 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince rapor hazırlandı.

Yangına 9 itfaiye aracı ve 25 personel, Karapınar Belediyesinden 10 iş makinesi, 3 tanker, 7 kamyonet ve 100 personel, KOSKİ'den 2 tanker ve 5 personel, Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinden 4 pikap, 6 traktör, 4 su tankı ve 30 personelin aynı sıra Ziraat Odası ile Nakliyeciler Kooperatifinin iş makineleriyle müdahale edildiği aktarılan raporda, yangının insan faktörü sonucu çıktığı ve 7 bin 500 dekar arazide hasar oluştuğu kaydedildi.