Konya'da engellilere 160 akülü araç hediye edildi

KONYA (AA) - Meram Belediyesi ve Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın işbirliğiyle ihtiyaç sahibi 160 engelli vatandaşa akülü araç hediye edildi.

Meram Belediyesinin bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, engellilere yönelik yürüttükleri çalışmalar sebebiyle Meram Belediye Başkanı Kavuş ve ekibine teşekkür etti.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu ve bu durumun bütün toplum tarafından ciddi olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Özdemir, "Engellilik belli insanlara mahsus sanılıyor. Sadece bazı insanların başına gelir sanıyoruz. Oysa istatistiklere göre belli bir yaştan sonra insanların yüzde 45'i engelli sınıfına giriyor. Yani her iki kişiden biri engellilik durumuyla karşılaşıyor. Bu rakam, her insanın bir engelli adayı olduğu anlamı taşıyor. Önemli olan engelli ya da engelsiz olmak değil, verilen bu hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamak. İleride, engelli hakları ve imkanları ile ilgili tarihi yazanlar engellilere sunulan imkanlar bakımından tarihi ikiye ayıracaklar, AK Parti'den önce ve AK Parti'den sonra. AK Parti iktidarı engelli vatandaşlarımız için bir milat oldu. Belediyelerimizin ve vakıflarımızın böylesi çalışmalarıyla, engelli vatandaşlarımız artık geleceğe güvenle bakıyor." diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da en büyük engelin sevgisizlik ve ilgisizlik nedeniyle kalplerde yaşandığını söyledi.

Engelli vatandaşların sabır ve azimlerine destek verdiğini belirten Kavuş, "Görmek ne demek amadan, duymak ne demek duyma engelliden, yürümek ne demek sizlerden öğrendik. Asıl engelin cehalet olduğunu bize yine sizler öğrettiniz. Engelli olmanın hayatı yaşamaya engel olmadığını tüm insanlığa gösterdiniz. Sizler, azıcık bir ilgi ve saygıyla imkansız denilen şeyleri başardınız. Bizim omuzlarımızda da sizlerin yolunuzu açmak ve geleceğe umutla bakmanızın sorumluluğu var." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 160 akülü araç ile 10 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.



