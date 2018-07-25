Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, evinin bahçesindeki doğalgaz hattını kontrol etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şahin Avcu (60), Karaaslan Üzümcü Mahallesi Derman Sokağı'ndaki müstakil evinin bahçesinde bulunan doğalgaz hattını kontrol etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Avcu, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Avcu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şahin Avcu'nun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.
Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.