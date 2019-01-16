Konya'da eğitime kar engeli

KONYA (AA) - Konya'nın 13 ilçesinde, etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiyi göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Derbent, Bozkır, Ereğli, Karapınar, Hüyük, Ahırlı, Emirgazi, Güneysınır, Yalıhüyük, Çumra, Hadim ve Taşkent ilçelerindeki okullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Altınekin, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için bir gün tatil kararı alındı.