Konya'da düğün konvoyunda araçtan ateş açılması

KONYA (AA) - Konya'da düğün konvoyundaki bir araçtan av tüfeğiyle ateş açan zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde düğün konvoyundaki bir araçtan av tüfeğiyle ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan E.F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlının Selçuk Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca düğün konvoyundaki bir araçtan av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili dün soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ateş açılan aracın plakasını belirleyerek, önce aracı kullanan D.K'ye, ardından da av tüfeğini kullandığı tespit edilen E.F.D'ye (22) ulaşmıştı.

Şüpheli E.F.D. gözaltına alınmış, aracı kullanan D.K'ye farklı suçlardan 2 bin 628 lira para cezası uygulanmıştı.

