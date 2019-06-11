Konya'da dolu ekili alanlara zarar verdi

KONYA (AA) - Konya'nın dört ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinin hasar tespit çalışması başlatıldı.
Merkez Meram ilçesi ile Seydişehir, Ahırlı ve Cihanbeyli ilçesinde yaklaşık yarım saat süren etkili dolu sonrası ekili tarım alanları zarar gördü.
Merkez Meram ilçesi ile Cihanbeyli'de de yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle tarım alanları hasar gördü. Zarar gören ekili alanlar için hasar tespit çalışması başlatıldı.
Yetkililer, meteorolojik verilere göre, önümüzdeki bir kaç gün daha Konya bölgesinde yağışların etkili olacağını, bununla beraber dolunun da etkili olabileceğini belirterek, çiftçileri uyardı.