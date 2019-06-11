Konya'da dolu ekili alanlara zarar verdi

KONYA (AA) - Konya'nın dört ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinin hasar tespit çalışması başlatıldı.

Merkez Meram ilçesi ile Seydişehir, Ahırlı ve Cihanbeyli ilçesinde yaklaşık yarım saat süren etkili dolu sonrası ekili tarım alanları zarar gördü.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilerinden alınan bilgiye göre, özellikle Seydişehir ve Ahırlı ilçelerinde hem ağaç hem de tahıldoludan etkilendi.

Merkez Meram ilçesi ile Cihanbeyli'de de yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle tarım alanları hasar gördü. Zarar gören ekili alanlar için hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yetkililer, meteorolojik verilere göre, önümüzdeki bir kaç gün daha Konya bölgesinde yağışların etkili olacağını, bununla beraber dolunun da etkili olabileceğini belirterek, çiftçileri uyardı.