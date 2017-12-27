Konya'da DEAŞ operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 7'si yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılıları olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından polis, belirlenen adreslere baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 7'si Iraklı 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.