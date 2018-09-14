Konya'da dayı-yeğen kavgası

KONYA (AA) - Konya'da annesini darbettiği iddiasıyla dayısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen genç ağır yaralandı.

İddiaya göre, Uygar E, kız kardeşi Hülya O'yu darbettiği gerekçesiyle yeğeni Berkehan O. (20) ile merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hasan Basri Sokak'ta tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Berkehan O, bıçakla yaralandı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Berkehan O'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Hülya O. ve Uygar E'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen şüphelilerden Uygar E, gazetecilerin olayla ilgili sorusu üzerine, "Yeğenim beni darbetti. Boğuşurken olay yaşandı." cevabını verdi.

İki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.