Konya'da cinayet

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü.
Adem Sözüeroğlu'nun (70) yaşadığı Bahçelievler Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki 2 katlı evden kötü koku gelmesi üzerine durum polise bildirildi.
İhbar üzerine eve giden ekipler, Sözüeroğlu'nun cesedini buldu. Sözüeroğlu'nun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili Tevfik İ. gözaltına alındı.
Zanlının, polisteki ifadesinde, arkadaşı Sözüeroğlu ile teras katında alkol aldıklarını, aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.