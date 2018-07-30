Konya'da cinayet

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 40691 Sokak'ta apartman yöneticisi Ali Nar (57) ile bina önünde karşılaştığı İsmail Kaya (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında, Kırklareli Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak görev yapan Kaya göğsünden bıçakla yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Ali Nar, polis merkezine giderek teslim oldu. Nar, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaya'nın, iznini geçirmek üzere bir süre önce kardeşinin yaşadığı Beyşehir'e geldiği öğrenildi.