Konya'da cinayet: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde Afganistan uyruklu iki kişi arasında çıkan kavgada, başına taş darbesi alan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuyulusebil Mahallesi'nde, soy isimi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu Ubeydullah ve Hükmetullah'ın tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ubeydullah yerden aldığı taş parçası ile Hükmetullah’ın kafasına vurdu. Aldığı darbe sonucu yere düşen Hükmetullah, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Ubeydullah ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin teknik takibi sonucunda yakalanan Ubeydullah, sorgusunda suçunu itiraf etti.

Ubeydullah, ifadesinde Hükmetullah ile akraba olduklarını ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumetin bulunduğunu söyledi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ubeydullah, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



