Konya'da CHP'li Aldan hakkında suç duyurusu

KONYA (AA) - Konya'da Muhami Cemiyeti Hukuk Platformu üyelerince, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin sözleri nedeniyle CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Muhami Cemiyeti Hukuk Platformu Başkanı Avukat Ahmet Han Horasan, Konya Adliye Sarayı önünde yaptığı açıklamada, çıkarılan yeni KHK'nin 15 Temmuz kahramanlarına koruma kalkanı olacağını söyledi.

Aksi halde, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in yetimlerinin tazminat ödemek zorunda kalacağını ifade eden Horasan, "Aksi durumda tankları durduran Barış Dedebağı kamu malına zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yargılanacak, ekinini ateşe veren çiftçi genel güvenliği tehlikeye atma suçlamasıyla hakim karşısına çıkabilecektir." dedi.

Horasan, KHK ile kahramanların yargılanmasının önünü kapatan düzenlemenin yerinde olduğunu, OHAL bitiminde derhal kanunlaştırılması gerektiğini belirtti.

- "Kararnamenin siyasi malzeme yapılmasını kabul etmiyoruz"



Bu düzenlemenin karşı çıkılacak bir tarafının olmadığını dile getiren Horasan, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi gecesi vatan ve namusunu korumak için sokağa çıkıp kanıyla, canıyla mücadele eden milletimize karşı CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın bir radyo programında yaptığı edepten, hayadan ve asgari nezaketten yoksun talihsiz açıklamayı cemiyet olarak lanetliyoruz. Darbeye karşı çıkmış halkı korumaya yönelik bir kararnamenin siyasi malzeme yapılmasını kabul etmiyoruz. Darbe kalkışmasına 'kontrollü darbe' diyen, tiyatro benzetmesi yapan, danışmanları kripto çıkan, kasetle, kumpasla siyaset dizayn etmeye çalışan, FETÖ ve PKK'nın çöküşüne kendince mani olmaya çalışan, içi boşalmış bir zihniyeti reddediyoruz. Türk yargısı ve TBMM'yi göreve davet ediyoruz."

Horasan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkındaki suç duyurusu dilekçelerini, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.