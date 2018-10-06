Konya'da cep telefonu ve halı hırsızlığı

KONYA (AA) - Konya'da bazı iş yerlerinden cep telefonu ve el dokuması halı çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Karatay ve Meram ilçelerinde bazı iş yerlerinden cep telefonu ve el dokuması halı çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının daha önce hırsızlık suçundan 6 kaydı bulunan Ömer Y. (28) olduğunu belirledi.

Zanlı, polis ekiplerince Akabe Mahallesi'nde yakalandı.

Ömer Y'nin ilk ifadesinde "Konya'ya Hatay'dan geldim. Çaldığım telefonları ve halıyı aynı işi yapan başka iş yerlerine sattım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Y. tutuklandı.

- Hırsızlık güvenlik kamerasında

Zanlının karıştığı hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerden ilkinde şüphelinin çaldığı halıyla iş yerinden ayrılması, diğerinde ise kontrol ettiği dükkanda kimsenin olmadığını görünce cep telefonunu çalıp çıkması yer alıyor.