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Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı
KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçüğün önünden canlı yayına katılan muhabirin saldırıya uğramasına ilişkin 4 zanlı yakalandı.Merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi'ndeki göçüğün...
Genel 10.12.2019, 20:03
KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçüğün önünden canlı yayına katılan muhabirin saldırıya uğramasına ilişkin 4 zanlı yakalandı.
Ekipler, kasten yaralama olayıyla ilgili savcılığa şikayette bulunulmasının ardından şüphelilerin S.S.Ç, Can D, Emrah D. ve Erdoğan D. olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.
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