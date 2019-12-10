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Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçüğün önünden canlı yayına katılan muhabirin saldırıya uğramasına ilişkin 4 zanlı yakalandı.Merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi'ndeki göçüğün...

Genel 10.12.2019, 20:03
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı
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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçüğün önünden canlı yayına katılan muhabirin saldırıya uğramasına ilişkin 4 zanlı yakalandı.

Merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi'ndeki göçüğün ardından olay yerinden canlı yayına bağlanan Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hasan Dönmez'in, saldırıya uğramasından sonra polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kasten yaralama olayıyla ilgili savcılığa şikayette bulunulmasının ardından şüphelilerin S.S.Ç, Can D, Emrah D. ve Erdoğan D. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

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