Konya'da cami inşaatından demir hırsızlığı

KONYA (AA) - Konya'da cami inşaatından çaldıkları demirleri yükledikleri hafif ticari araçla kaçmaya çalışan iki şüpheli, polislerce yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'ndeki bir cami inşaatından demirlerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kısa sürede ihbarda belirtilen adrese ulaşan polis, demirlerin beyaz renkli bir hafif ticari araca yüklendiğini belirledi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, söz konusu aracı merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesi içerisinde gördü.
Araçtaki Muzaffer A. ve Muhammed E, polisten kaçamadı.
Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.