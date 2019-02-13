Konya'da boy limiti altı balık satışına ceza

KONYA (AA) - Konya'da, boy limitinin altında avlandığı tesbit edilen balık satıcısına bin 635 liralık idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi, Genç Osman Caddesi'nde satış yapan balık satıcısının ürünlerini denetledi.

Tezgah üzerinde satışa sunulan sudak balığının yapılan ölçümlerde boy limitinin altında olduğunu belirleyen ekipler, satıcıya bin 635 lira idari para cezası uyguladı.

El konulan balıkların Karatay Hayvanat Bahçesi'ne bağışlandığı belirtildi.







