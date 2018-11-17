Konya'da bina inşaatında kalıp çöktü: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da bir bina inşaatında, beton dökümü sırasında kalıpların çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Suluoluk Sokak'ta inşaatı süren bir binaya zemin kat betonu...