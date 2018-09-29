Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Abdulsamet S, Mehmet Akif Mahallesi Mihrivefa Sokağı'nda, kız kardeşiyle arkadaşlık yapan Mustafa Y. ile buluştu.

İkili arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Olayda Abdulsamet S, Murat D. ve Veli A. bıçakla yaralandı.

Konya Numune Hastanesine kaldırılan Veli A'nın durumunun ciddi olduğu, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Abdulsamet S. ve Murat D'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mustafa Y, Hüseyin C. ve Rahim V. gözaltına alındı.