Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da yan bakma meselesi nedeniyle iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Adaklı Sokak'ta, Yusuf Ç. (19) ile Mücahit Ç. (20) arasında yan bakma meselesi...