Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da çıkan bıçaklı kavgada akaryakıt istasyonunun güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen Ali Ö. ve Coşkun A, güvenlik görevlisi Turan Mert'ten bir yakınlarını arayacaklarını söyleyerek telefonunu istedi.

Telefonu vermeyen Mert ile iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Başından bıçakla yaralanan Mert, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliler Ali Ö. ve Coşkun A, polis ekiplerince olay yeri yakınında yakalandı.