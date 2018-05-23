Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da ablasını rahatsız ettiği kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu V.H. (16), merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nefir Sokak'ta, ablası Asiya H'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle Suriye uyruklu Halid Şeyh E. (48) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Halid Şeyh E, bıçakla yaralandı.

Konya Numune Hastanesine kaldırılan Halid Şeyh E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli V.H, polis ekiplerinde Meram ilçesinde yakalandı.