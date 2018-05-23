Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'da ablasını rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen genç, tutuklandı.
Suriye uyruklu V.H. (16), merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nefir Sokak'ta, ablasını rahatsız ettiği gerekçesiyle Suriye uyruklu Halit Şeyh E. (48) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Halit Şeyh E, bıçakla yaralandı. Konya Numune Hastanesine kaldırılan Halit Şeyh E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli V.H, polis ekiplerince Meram ilçesinde yakalandı.
İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen V.H, tutuklandı.