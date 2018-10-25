Konya'da bıçaklı gasp

KONYA (AA) - Konya'da Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçakla yaralayıp telefonunu gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, elinde bıçak ve elektroşok cihazı bulunan 3 kişi, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sabır Sokak'ta, Afganistan uyruklu Khalil Rahman N'nin yolunu kesti.
Rahman N'yi bıçakla yaralayan şüpheliler, cep telefonunu gasbettikten sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rahman N'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri araştırmaları sonrasında şüphelilerin Suriye uyruklu Fuad El C. (27), Cuma Ali C. (21) ve F.A. (14) olduğunu belirledi.
Şüpheliler, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.