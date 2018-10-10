Konya'da belediyeden

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek verdiklerini belirterek, "Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) abonelerinin su bedelleri, BEYSU, otoparklar, belediyemize ait KONBELTAŞ'ın işlettiği KAFEM ve Konya Mutfağı ücretlerinde yüzde 10'luk indirime gidiyoruz. Kiracılarımızın kira bedellerinde de artış yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek verdiklerini kaydetti.

Enflasyonla mücadele için Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Altay, KOSKİ abonelerinin su bedelleri, BEYSU, otoparklar, belediyeye ait KONBELTAŞ'ın işlettiği KAFEM ve Konya Mutfağı ücretlerinde yüzde 10'luk indirime gittiklerini, kiracılarının kira bedellerinde de artış yapmayacaklarını bildirdi.

Altay, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreci inşallah en kısa sürede atlatarak, yeni ve büyük Türkiye yolunda hep birlikte yürüyeceğiz. Bizler de bu mücadeleye destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye bu süreci de atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içinde bu mücadeleyi yürütelim. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu mücadelede hükümetimize destek oluyoruz."