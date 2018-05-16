Konya'da baz istasyonlarından akü hırsızlığı

KONYA (AA) - Konya'da 8 baz istasyonundan akü çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir yıl içerisinde gelen kent merkezindeki baz istasyonlarından akü hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda şüpheli bir otomobil belirledi.
Yaklaşık 500 iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobilin plakasını tespit etti. Polis, aracın sahibi Bünyamin Y'yi (30) evinde yakaladı.
Farklı bölgelerdeki 8 baz istasyonunun aküsünü çaldığı tespit edilen şüphelinin, daha önce baz istasyonlarında çalıştığı, şüphe çekmemek şirketlerin iş elbisesini giyerek hırsızlık yaptığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bünyamin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.